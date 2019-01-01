بايرن ينافس دورتموند على لاعبه القديم

عديد الأندية مهتمة باللاعب

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن قطبي الكرة الألمانية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند مهتمان بخدمات إيمري تشان، لاعب يوفنتوس.

تشان أصبح خارج حسابات البيانكونيري منذ استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية، إذ شارك فقط في أربعة لقاءات بمسابقة الدوري.

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وذكرت "كوريري" أن بايرن مهتم بإعادة لاعبه السابق لصفوفه في انتقالات يناير، وأيضاً دورتموند الباحث عن تدعيمات لخط وسطه.

وسبق لتشان تمثيل بايرن في الفترة من 2009 وحتى 2013، إذ تدرج في الفئات العمرية وصُعد للفريق الأول مع بيب جوارديولا.

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وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس لا يمانع بيع لاعبه الدولي الألماني، ويطلب مبلغاً يتراوح في حدود 30-40 مليون يورو.

وأشارت تقارير إعلامية على مدار الأشهر الماضية لوجود اهتمام ليس فقط من قطبي البوندسليجا، ولكن من مانشستر يونايتد وبرشلونة وبي إس جي باللاعب.

تشان كان قد انضم لصفوف البيانكونيري في بداية الموسم الماضي قادماً من ليفربول بعد انتهاء عقده.