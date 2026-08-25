نوير يعود لمعاناة الكتف.. وماتيوس يؤكد: يمكن لصفقة بايرن ميونخ الجديدة القيام بثلاثة أدوار!

مشاكل تلاحق نجم بايرن مانويل نوير من جديد

اضطر حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير إلى تلقي العلاج خلال الحصة التدريبية يوم الاثنين بسبب مشاكل في الكتف. هذا ما ذكرته صحيفة tz. وبحسب التقرير، قام نوير أولًا بتدوير ذراعيه قبل أن يستلقي على الأرض ويخضع للفحص من قبل أخصائي العلاج الطبيعي هيلموت إيرهارد.

لكن بعد فترة راحة، عاد نوير مجددًا إلى التدريب، وهو ما يستبعد الإصابة الأكثر خطورة، وكان صاحب الـ40 عامًا قد وقف في مرمى بايرن يوم السبت في مباراة كأس السوبر أمام بوروسيا دورتموند، ومن المفترض أن يكون الرقم واحد أيضًا يوم الجمعة في افتتاح الدوري الألماني أمام شتوتجارت.

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في الموسم الماضي، خاض نوير 22 مباراة فقط في الدوري الألماني بسبب تمزقات في ألياف عضلة الساق. وقد برز بديله يوناس أوربيج بديلًا له، ومن المفترض إعداده ليكون خليفته.

"كان مهمًا بالنسبة له": ماتيوس يشيد بصفقة بايرن الجديدة ناثانيال براون

أشاد لاعب المنتخب الألماني لوثر ماتيوس بصفقة بايرن ميونخ الجديدة ناثانيال براون على أدائه في كأس السوبر يوم السبت الماضي. وكان صاحب الـ23 عامًا قد صنع هدف التقدم 1-0 في أول مباراة رسمية له مع بايرن كلاعب وسط محوري.

"كان هذا مهمًا بالنسبة له. فعندما تأتي إلى بايرن ميونخ كوافد جديد، فإنك في العادة تنتظر دورك في الخلف أولًا، حتى وإن كنت قد خضت بالفعل بعض المباريات الدولية"، كتب ماتيوس على Sky.

وكان براون قد حجز مكانه أساسيًا كظهير أيسر في المنتخب الألماني قبيل كأس العالم. لكن مدرب بايرن فينسنت كومباني دفع به أمام دورتموند في مركز صانع الألعاب بديلًا لموسيالا.

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"يمكن رؤية مدى الثقة الكبيرة التي يمنحها كومباني بأن يجعله يلعب في مركز لم يلعب فيه منذ مرحلة الشباب"، قال ماتيوس، الذي يرى أن لاعب فرانكفورت السابق قادر على أداء دور آخر أيضًا: "بفضل سرعته، يمكن لبراون أن يلعب على الجهة اليسرى أيضًا كبديل للويس دياز"، قال.

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