الاتحاد الألماني يُعلن تأجيل نهائي الكأس

مع الالتزام بموعد استكمال الموسم

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن نتائج جديدة لاجتماعه الذي أجري اليوم الجمعة، لبحث مصير الموسم الحالي من الاكتمال بعد انتشار فيروس كورونا.

اللعبة توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تحول كورونا لوباء عالمي، ووصوله للعديد من الأندية واللاعبين بشكل سريع.

وتوصل الاتحاد الألماني في اجتماعه، لقرار تأجيل نهائي كأس ألمانيا، والذي كان من المقرر إقامته في 23 مايو القادم على الملعب الأولمبي في برلين.

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وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد، أن هذا التغيير لن يؤثر بأي شكل من الأشكال، على الهدف الرئيسي لإنهاء موسم 2019/2020 بحلول يوم 30 يونيو القادم.

ومن جانبه قال فريتز كيلر، أن المباراة النهائية للكأس قد تقام بدون جمهور حفاظاً على الضوابط الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، رغم الأجواء الحماسية المعروفة عن ملعب المباراة.

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ولم يتحدد حتى الآن موعد مباراتي نصف النهائي بين بايرن ميونخ وفرانكفورت، وساريروكين مع باير ليفركوزن، انتظاراً لاتضاح ملامح عودة النشاط.

جدير بالذكر أن الاتحاد الألماني أعلن عودة مسابقة الدوري من جديد يوم 9 مايو القادم، في انتظار موافقة الحكومة على هذا القرار.