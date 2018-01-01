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بايرن يطارد نجم تشيلسي الشاب

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Getty Images
اللاعب لا يحظى بالفرصة مع ساري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي الشاب، لتدعيم خط هجومه.

ولا يحظى أودوي بفرص كافية للمشاركة كأساسي مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك في لقاءات الدوري الأوروبي والكأس.

وقالت "صن" أن بايرن ميونخ يحاول خطف أودوي وإعادة إطلاق مشواره في ألمانيا بتجربة مشابهة لما فعله بوروسيا دورتموند مع جادون سانشو.

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ويتبقى في عقد أودوي 18 شهراً وعرض عليه تشيلسي عقداً جديداً لخمسة أعوام إضافية ولكن اللاعب، بحسب الصحيفة، يريد ضمانات حول مشاركته أساسياً.

وكان ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد قال إن اللاعب صاحب الثمانية عشر عاماً لا يزال غير جاهزاً للعب بالبريميرليج ولكنه يملك الإمكانيات ليصبح من أفضل لاعبي العالم.

وتخرج أودوي من أكاديمية شباب تشيلسي ويتواجد مع الفريق الأول منذ 2017، كما مثّل المنتخب الإنجليزي على صعيد فئات الشباب حتى فريق تحت 19 عاماً.

 

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