بايرن يستعيد ألابا ويفقد جوريتسكا

أسبوع مهم مقبل للبافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت التقارير بأن بايرن ميونخ استعاد مدافعه دافيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة، ولكن استمرار غياب متوسط ميدانه ليون جوريتسكا.

ألابا كان قد غاب طوال الشهر الجاري بعد إصابته في الإحماء قبل لقاء لايبزج قبل أسبوعين، بينما تعرض جوريتسكا لنزيف في عضلات الساق الشهر الماضي وخضع لجراحة.

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وذكرت "كيكر" أن ألابا عاد للتدريبات بشكل طبيعي، ومن المنتظر أن يكون جاهزاً للعب أمام بادربورن الأسبوع المقبل في البوندسليجا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جوريتسكا لم يتم بعده شفائه وتعافيه من الجراحة التي خضع لها قبل أسبوعين لعلاج إصابته وإيقاف النزيف.

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وأشار التقرير أن اللاعب كان من المفترض أن تستمر فترة تعافيه من أسبوعين حتى أربعة، ولكن لم يظهر بعد علامات التعافي والقدرة على التدرب.

ويلعب بايرن مطلع الأسبوع مع بادربورن بالدوري، ثم يتحول لمقابلة توتنهام ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.