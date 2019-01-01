بايرن يتحسر على رحيل سانشيس

سانشيس إلى ليل الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحسر لاعبو وإداريو بايرن ميونخ على انتقال ريناتو ساشيس إلى صفوف ليل بعد مطالبته بالمشاركة بشكل أكبر.

سانشيس انتقل بشكل نهائي إلى صفوف ليل في الأيام الماضية بعدما أبدى غضبه علناً بعد مباراة هرتا برلين.

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وقال مانويل نوير، قائد بايرن، للإعلام عقب مباراة شالكه: "تحدثت معه شخصياً، هو شخص رائع وحزين لرحيله".

وعلق فيليبي كوتينيو، الصفقة الجديدة، هو الآخر قائلاً: "تدربت معه فقط ثلاثة أيام ولكن سنفتقده هنا، شخص رائع وأتمنى له التوفيق".

أما المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش فقال: "هو لاعب وشخص رائع، أتمنى له كل التوفيق مع ليل".

وأمضى سانشيس عقداً مع وصيف الدوري الفرنسي حتى 2023، وبلغت قيمة الصفقة 20 مليون يورو.