باو توريس يرد على اهتمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد به

هل ينتقل إلى أي منهم؟

اعترف باو توريس، مدافع فياريال، بأنه يشعر بـ"الفخر" بارتباط اسمه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، لكنه عاد وأكد تركيزه الكامل مع الغواصات حاليًا.

ويصنع توريس كأحد أفضل المدافعين في العالم بالفترة الراهنة، وسط اهتمام به من قبل عمالقة الدوري الإنجليزي جنبًا إلى جنب مع عملاقي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.

صاحب الـ24 عامًا يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو في ملعب لا سيراميكا مع إمكانية ارتفاعه هذا الصيف ليصل إلى 65 مليون يورو.

توريس في تصريحات لصحيفة سبورت قال "إنه فخر أن نرى أن عملك ينعكس بنجاح في هذا النوع من الأشياء التي يتم التحدث عنها".

كما أضاف "أواجه الأمر بهدوء كبير، أنا في نادٍ رائع مثل فياريال، وأعمل بجد في كل يوم بهدوء".

وواصل المدافع الإسباني "أنا لا أفكر في ذلك (الانتقال إلى نادٍ آخر)، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، وأهدافي قصيرة المدى هي الدور نصف النهائي الأوروبي ثم أكون متاحًا للمنتخب الوطني".

وعن ارتباطه بريال مدريد وبرشلونة، قال "كل من برشلونة ومدريد فريقان كبيران في الدوري الإسباني، يتنافسان على جميع الألقاب كل عام، وكلاهما فريقان كبيران".

وأتم "أحب الاستماع إلى اللاعبين الذين سبق لهم وأن لعبوا في أندية كبيرة كتلك، سواء كان باكو ألكاسير أو راؤول ألبيول أو ألبيرتو مورينو، إنهم يخبرونك بأشياء لم تختبرها حتى الآن وتعتقد أنك ترغب حقًا في تجربتها".

الجدير بالذكر أن باو توريس لديه فرصة تحقيق درع الدوري الأوروبي بوجوده في نصف نهائي البطولة، غير أن عليه أولًا اجتياز حاجز آرسنال ثم مواجهة الفائز من مانشستر يونايتد وروما بالنهائي.