باونوفيتش: يوفيتش أحد أعظم المواهب التي رأيتها على الإطلاق

المدرب باونوفيتش يتحدث عن نجم ريال مدريد الجديد لوكا يوفيتش

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الصربي فيلكو باونوفيتش إن مواطنه والنجم المنضم حديثًا إلى ريال مدريد لوكا يوفيتش أحد أفضل المواهب التي شاهدها في حياته.

وكان لوكا يوفيتش قد انتقل رسميًا إلى صفوف ريال مدريد أمس الثلاثاء في صفقة قدرت بحوالي 70 مليون يورو وبعقد يمتد لستة سنوات.

وجاء هذا الانتقال بعد سلسلة من المفاوضات التي تخللها اهتمام عدد من الأندية الأخرى في أوروبا باللاعب وكان أبرزهم الغريم برشلونة.

وعقب ذلك، أكد فليكو باونوفيتش المدرب الصربي أن لوكا يوفيتش يستحق كل هذا الاهتمام ويستحق ارتداء قميص ريال مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "أعرف يوفيتش منذ أن كان صغيرًا، منذ رأيته وأنا أعلم أن هذا اللاعب سيكون له شأن كبير في المستقبل"

وتابع: "هو أحد أفضل المواهب التي رأيتها في حياتي على الإطلاق، إنه يمتلك موهبة ومهارات لا تصدق والجميع سيرى ذلك"

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يذكر أن لوكا يوفيتش كان قد لعب مع أينتراخت فرانكفورت دورًا كبيرًا في الوصول إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي هذا العام.