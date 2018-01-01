باولو: كنا نعلم نقطة ضعف أحمد علاء وأطمح للانضمام للمنتخب

الداخلية كاد أن يسقط الأهلي في فخ الهزيمة إلا أن الشياطين الحمر تعادلوا في الدقيقة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح حسام باولو؛ مهاجم الداخلية، أن تعليمات مدربه علاء عبد العال، هي السبب في نجاحه في تسجيل أولى أهدافه في مرمى الأهلي بتاريخه.

وكان صاحب الـ35 عامًا قد سجل الهدف الأول لفريقه بالأمس في مرمى الشياطين الحمر، باللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

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باولو قال، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "لم أكن بالداخلية وقت وجود أحمد علاء به، لكن علاء عبد العال؛ المدير الفني للداخلية، دربه من قبل، وأخبرني أنه يحب استلام الكرة والدخول بها في منطقة جزائه، لذلك كنت أضغط عليه حتى تمكنت من إحراز الهدف، وهو الأول لي مع مرمى الأهلي".

وأضاف: "كنا نحتاج الثلاث نقاط حتى يعود الداخلية لمكان جيد، لكن في الأخير خرجنا بنقطة واحدة من نادي كبير".

وحول ما الانتقادات التي توجه له لكبر سنه، علق: "لا يفرق معي كلام الناس، أركز في الملعب فقط وأنفذ تعليمات الجهاز الفني ولا أقصر، ووجودي في الداخلية لأنه بيتي وهو من عمل اسمي، لا أريد من ماديات".

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واختتم: "باولو ليس 35 عامًا كما تقولون، لم ألعب سوى 3-4 سنوات بالدوري الممتاز، هذا ليس كثير، لا زال لدي طموح وسأظل في الملاعب، وعندي أمل الانضمام لمنتخب مصر".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى الـ19 نقطة في المركز الـ12.