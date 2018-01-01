باولو سكاروني: المركز الرابع كافي بالنسبة لي ولجماهير ميلان

باولو سكاروني رئيس نادي ميلان يؤكد أن الوصول للمركز الرابع كافيًا له ولجماهير الميلان في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب باولو سكاروني رئيس نادي ميلان الإيطالي عن سعادته بتواجد فريقه بالمركز الرابع وإمكانية الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سكاروني لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وأكد خلالها أن الصعود لدوري الأبطال قد يكون كافيًا بالنسبة له.

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وقال سكاروني: "نجحنا في الوصول للمركز الرابع في جدول الترتيب، هذا أمر هام للغاية، لأن ميلان دومًا يريد العودة لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "الوصول لدوري أبطال أوروبا سيكون كافيًا للغاية بالنسبة لي كأحد أهداف هذا الموسم، وأعتقد أنه كافيًا بالنسبة للجماهير أيضًا".

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ويحتل فريق ميلان في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة جمعهم من سبعة انتصارات وستة تعادلات.

جدير بالذكر أن ميلان كان قد ودع بطولة الدوري الأوروبي وأصبح لديه الدوري الإيطالي فقط مع الكأس ومباراة السوبر ضد يوفنتوس لينافس عليهم هذا الموسم.