باولو ديبالا: أخبرت رونالدو بكراهيتي له، وأميل لميسي منذ الطفولة!

كشف عن الدور المبهر لمورينيو في روما

كشف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، عن محادثة جمعته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو أخبره فيها أنه كان يكرهه منذ الطفولة خلال تواجدهما في يوفنتوس.

ديبالا لعب مع رونالدو في السيدة العجوز، قبل عودة صاحب الـ38 سنة إلى مانشستر يونايتد في 2021، كما لحق به ديبالا خارج تورينو منتقلًا إلى روما الصيف الماضي.

وفي حوار مع شبكة "Dazn" قال ديبالا:"لقد أمضيت ثلاث سنوات جيدة مع كريستيانو، الفريق كان قويًا وقدم لنا شيئًا إضافيًا، المنافسة بينه وبين ميسي محسوسة للغاية في الأرجنتين، وكطفل كنت دائمًا أميل إلى ميسي".

وأضاف:"ذات مرة كنا على متن طائرة لخوض إحدى المباريات، كنت في الخلف وكان جالسًا في الأمام، جاء للحديث عن كرة القدم وأشياء أخرى، لذلك قلت له :"لقد كرهتك في الأساس عندما كنت طفلًا" وقابل الأمر بضحكة عالية".

وأما عن علاقته بجوزيه مورينيو مدرب روما:"لديه صورة وقوة مهمة لما يمثله في عالم كرة القدم، سيكون لاعب شطرنج جيد جدًا بفضل صفاته الشخصية التي تجعله يدخل في أعماق شخصيتك، العثور على شخص يتحدث بصدق في عالم كرة القدم أمر صعب للغاية، لقد صنع تاريخ اللعبة وكل ما يقوله في التحضير للمباريات يحدث في الواقع على أرض الملعب".

يذكر أن صاحب الـ29 سنة يحظى ببداية جيدة لمسيرته في روما، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا وصنع 8 في 34 مباراة لعبها بقميص الذئاب بكل البطولات هذا الموسم.