باهر المحمدي: أمل الصعود ضعيف.. وسنفوز على مازيمبي

الإسماعيلي يستضيف مازيمبي في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، عن مواجهة مازيمبي الصعبة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الإسماعيلي مرة أخرى للبطولة بعد الاستبعاد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب ما حدث في مواجهة الدراويش والإفريقي التونسي.

وقال المحمدي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "بداية البطولة كانت صعبة للغاية، واجهنا مازيمبي وحصلنا على ركلة جزاء ولكننا أهدرناها وخسرنا".

وأضاف: "في المباراة الثانية أمام الإفريقي التونسي كنا مميزين للغاية، ولكن الحكم احتسب علينا ضربتي جزاء وأيضًا مباراتي شباب قسطنينة هُزمنا على الرغم من أن كنا متقدمين في النتيجة".

واختتم: "البطولة الإفريقية كانت قاسية جدًا على الإسماعيلي وأمل الصعود صعب لكن نحن كلاعبين أخذنا قرار أن ليس هناك بديلًا عن الفوز".

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ويواجه الإسماعيلي نظيره مازيمبي، مساء غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.