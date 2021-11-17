بانيجا قد يرحل عن الشباب .. نجم ريال مدريد السر

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية، على أن النجم إيفر بانيجا، لاعب وسط فريق نادي الشباب، قد يرحل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل تلقيه عرضًا جديدًا.

وانضم بانيجا لصفوف نادي الشباب خلال صيف 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الأندلسي.

لماذا قد يرحل بانيجا عن نادي الشباب؟

يبدو أن بانيجا قد يرحل عن نادي الشباب خلال الفترة القادمة، في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها خلال الفترة الماضية، خاصة من مسقط رأسه الأرجنتين.

بعض التقارير الصحفية أكدت أيضًا على أن بانيجا تلقى عروضًا من بعض الأندية الأوروبية وأيضًا الأرجنتينية، هو الأمر الذي يشير إلى إمكانية رحيله خلال الفترة القادمة.

بانيجا تراجع مستواه مع بداية الموسم الحالي، ولكنه بدأ في استعادة المستوى المعهود منه مع نادي الشباب خلال الفترة الماضية.

ما هو العرض الجديد الذي تلقاه بانيجا للرحيل عن الشباب؟

أكدت قناة "TYC" الأرجنتينية على أن فيرناندو جاجو، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، والمدير الفني الحالي لنادي راسينج الأرجنتيني، يرغب في ضم بانيجا لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت القناة أن بانيجا تواصل مع جاجو بعدما علم رغبته في التعاقد معه خلال الشتاء القادمة.

وتحدث بانيجا مع جاجو عن معاناة فريق الأخير ببطولة الدوري الأرجنتيني، حيث يحتل المركز الثاني عشر، بعيدًا عن المنافسة على الصدارة.

ويسعى جاجو لإقناع بانيجا بترك الدوري السعودي والعودة إلى الأرجنتين، في ظل صعوبة ذلك لأن اللاعب يمتلك عقدًا مع نادي الشباب ينتهي في صيف 2023.

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