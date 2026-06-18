باناما ضد كرواتيا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة بنما ضد كرواتيا في 23 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة وأبرز أحداث الجولة الأولى

تحطمت آمال بنما في الدقيقة 95 عندما سجل لاعب وسط نوردسيلاند كاليب ييرينكي هدفًا لصالح غانا، ليمنح "النجوم السوداء" فوزًا حاسمًا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى. لم تكن بنما أقل شأنًا من منافستها أو خائفة منها، لكنها استسلمت في النهاية. خسرت كرواتيا 4-2 أمام إنجلترا في مباراة افتتاحية مثيرة، حيث كانت قد تعادلت 2-2 في نهاية الشوط الأول. كلا الفريقين يسعيان لتعويض النقاط، لذا قد نشهد مباراة نارية في تورونتو.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب بنما

سيكون لاعب وسط فريق «بوماس» أدالبرتو «كوكو» كاراسكيلا عنصراً أساسياً في تحديد وتيرة اللعب للمنتخب البنمي الذي يحب الاستحواذ على الكرة. كما سيضيف الظهير الأيمن لمارسيليا، مايكل أمير موريلو، خبرة قيّمة من الدوريات الكبرى إلى الفريق. ويقود الفريق المدرب توماس كريستيانسن. هذا المدرب الدنماركي المولد، الذي عاش لفترة وجيزة في بنما عندما كان طفلاً، تولى مسؤولية «لوس كاناليروس» في يوليو 2020 ونجح في قيادة البلاد إلى مشاركتها الثانية على الإطلاق في كأس العالم.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب كرواتيا

حدد المدرب زلاتكو داليتش تشكيلة مكونة من 26 لاعباً يتمتعون بخبرة كبيرة وتناغم عميق، وتوازن بين النواة الأسطورية التي خضعت لاختبارات قاسية واللاعبين الشباب الديناميكيين ذوي اللياقة البدنية العالية. وتظل القوة الأساسية لكرواتيا هي استقرارها المطلق تحت الضغط، حيث يعمل النظام المفضل لداليتش بثقة نفسية تامة.

ويظل لوكا مودريتش، الذي لا يضاهى، القلب النابض للفريق، حيث سيتحكم في إيقاع المباراة جنبًا إلى جنب مع ماتيو كوفاتشيتش داخل خط وسط عالمي المستوى وقادر على الصمود أمام الضغط. في الخط الأمامي، سيسعى الحضور البدني لبرونو بيتكوفيتش إلى إرباك قلب الدفاع، مما يخلق مساحات يمكن لأندريه كراماريتش استغلالها. على الصعيد الدفاعي، أصبح يوشكو غفارديول جاهزًا تمامًا لتثبيت خط الدفاع بتمريراته التقدمية وتدخلاته القوية، مما يوفر درعًا من الطراز الرفيع أمام الحارس الأساسي الموثوق به دومينيك ليفاكوفيتش.

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التشكيلة المتوقعة لبنما

موسكيرا؛ راموس، كوردوبا، أندرادي؛ موريلو، هارفي، بارسيناس، بلاكمان؛ مارتينيز، ووترمان، رودريغيز.

التشكيلة المتوقعة لكرواتيا

ليفاكوفيتش؛ سوتالو، فوسكوفيتش، غفارديول؛ ستانيسيتش، مودريتش، باساليتش، بيريسيتش؛ سوتشيتش، باتورينا؛ مباناما

قائمة منتخب بنما المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورلاندو موسكيرا، لويس ميخيا، سيزار ساموديو.

المدافعون: سيزار بلاكمان، خورخي جوتيريز، أمير موريلو، فيديل إسكوبار، أندريس أندرادي، إدغاردو فارينا، خوسيه كوردوبا، إريك ديفيس، جيوفاني راموس، رودريك ميلر.

لاعبو خط الوسط: أنيبال غودوي، أدالبرتو كاراسكيلا، كارلوس هارفي، كريستيان مارتينيز، خوسيه لويس رودريغيز، سيزار يانيس، يويل بارسيناس، ألبرتو كوينتيرو، أزارياس لوندونو.

المهاجمون: إسماعيل دياز، سيسيليو ووترمان، خوسيه فاجاردو، توماس رودريغيز.

تشكيلة كرواتيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، دومينيك كوتارسكي (كوبنهاغن)، إيفور باندور (هال سيتي).

المدافعون: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، دوجي كاليتا-كار (ريال سوسيداد)، جوزيب سوتالو (أياكس أمستردام)، جوزيب ستانيسيتش (بايرن ميونيخ)، مارين بونغراتشيتش (فيورنتينا)، مارتن إيرليك (ميدتيلاند)، لوكا فوسكوفيتش (هامبورغ).

لاعبو خط الوسط: لوكا مودريتش (إيه سي ميلان)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، ماريو باساليتش (أتالانتا)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، لوكا سوتشيتش (ريال سوسيداد)، مارتين باتورينا (كومو)، كريستيان ياكيتش (أوغسبورغ)، بيتار سوتشيتش (إنتر ميلان)، نيكولا مورو (بولونيا)، توني فروك (رييكا).

المهاجمون: إيفان بيريسيتش (بي إس في أيندهوفن)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، أنتي بوديمير (أوساسونا)، ماركو باساليتش (أورلاندو سيتي)، بيتار موسى (دالاس)، إيغور ماتانوفيتش (فرايبورغ).

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب بنما المدرب توماس كريستيانسن، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حالياً بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف في صفوف الفريق. ولا توجد تشكيلة محتملة مؤكدة في هذه المرحلة، وستتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يؤكد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، تشكيلته الأساسية بعد، ولا تتوفر حاليًا أي بيانات عن إصابات أو إيقافات في صفوف «فاتريني». سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق فور ظهورها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل بنما هذه المباراة بسجل متفاوت في الآونة الأخيرة، حيث حققت فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك في 6 يونيو، بعد فوزها 4-2 على جمهورية الدومينيكان قبل ذلك بيومين. وكانت الهزيمة الثقيلة 6-2 أمام البرازيل في مايو هي النقطة الدنيا في تلك السلسلة، على الرغم من أن بنما تمكنت من تحقيق نتائج متتالية ضد جنوب أفريقيا، حيث فازت 1-2 قبل أن تتعادل 1-1 في أواخر مارس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت بنما تسعة أهداف واستقبلت أحد عشر هدفاً.

تصل كرواتيا في حالة أفضل، بعد أن حققت ثلاثة انتصارات وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة لها بفوز 2-1 على سلوفينيا في 7 يونيو، وهي نتيجة من شأنها تعزيز الثقة قبل انطلاق البطولة. كما حققت فوزًا خارج أرضها 1-2 في كولومبيا في مارس، وفوزًا 2-3 في الجبل الأسود في مباراة تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025. وتشكل الهزيمتان أمام بلجيكا (0-2) والبرازيل (1-3) النقطتين السوداوين في مسيرة إيجابية بخلاف ذلك.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين بنما وكرواتيا في آخر خمس مباريات، لذا لا يمكن تقديم تحليل تاريخي مفصل في الوقت الحالي.

الترتيب

في المجموعة L، تتصدر كرواتيا الترتيب قبل هذه المباراة، بينما تحتل بنما المركز الرابع.