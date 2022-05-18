بأمر أنشيلوتي.. أنباء سعيدة لمارسيلو وجمهور ريال مدريد

لا يتبقى سوى شهر ونصف في عقد الظهير الأيمن البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد، وبذلك يمكن أن يودع جماهير ملعب سانتياجو برنابيو الجمعة حين يواجه الميرنجي ريال بيتيس.

ستكون تلك آخر مباراة لريال مدريد على ميدانه قبل أن يتوجه إلى باريس لحسم لقب دوري أبطال أوروبا بعد مباراة طاحنة مع ليفربول.

ولكن اجتماعًا في الساعات الأخيرة غير الموضوع بشكل جذري، فحسب قناة Gol TV، يملك مارسيلو وضعًا مختلفًا في الفترة الأخيرة حيال البقاء بين صفوف الميرنجي.

أنشيلوتي يريد بقاء مارسيلو

أنشيلوتي أعطى الرغبة في بقاء مارسيلو بقميص الأبيض، وممثل اللاعب وصهره كايو ألفيس اجتمع مع ممثلي الفريق الأبيض لمدة أكثر من 30 دقيقة، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

يأتي هذا في ذات سياق تصريحات سابقة من مارسيلو أدلى بها لبرنامج "إل هورميجيرو" عن مستقبله برفقة ريال مدريد جاء بها: "لا أفكر في شيء أبعد من اللحظة الراهنة، كل شيء له نهاية، لكنني لست أنا من يقرر، أريد أن أبقى طيلة حياتي كلها هنا!".

وفقًا لـ"آس" أيضًا، فإن مارسيلو من المحتمل عقب كل هذه التطورات أن تمتد إقامته لموسم آخر في صفوف ريال مدريد، يضيفه إلى مواسمه الستة عشر بقميص اللوس بلانكوس.

مبدأ أنشيلوتي في إبقاء مارسيلو بين صفوف الفريق رغم عدم الاستعانة به لفترات طويلة من الموسم يتمثل في المداورة لإراحة ميندي أولًا، ولمكانة مارسيلو وقدراته على تنظيم غرف خلع الملابس برفقة كبار لاعبي الفريق أمثال بنزيما ومودريتش وكاسيميرو.. البرازيلي لم يفقد الأمل في البقاء ضمن صفوف مدريد.

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