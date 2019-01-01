بامبو: تلقيت أكثر من عرض أوروبي للرحيل عن الإسماعيلي

بامبو أعاد نفسه مرة أخرى للظهور في الإسماعيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف كريم بامبو لاعب الإسماعيلي، عن تلقيه بعض العروض الأوروبية خلال الفترة الأخيرة للانتقال إلى أحد الأندية خلال الصيف المقبل.

وكان بامبو قد بدأ مع الأهلي قبل أن يتعرض للإصابة ويبتعد عن المشاركىة وأيضًا مع انخفاض أدائه، وظهر مرة أخرى مع الإسماعيلي متألقًا.

وقال بامبو في تصريحات إذاعية: "لن أحسم موقفي مع الإسماعيلي حتى وقتنا هذا، أمتلك العديد من العروض الجدية التي وصلتني خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أكثر من نادي تركي يتحدث معي بشكل جدي رغبًة في ضمي خلال الموسم المقبل، وفي حال فشل قرار الاحتراف سيكون الإسماعيلي مكاني في الموسم المقبل".

وتابع بامبو: "الإسماعيلي تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب مطالبة الجماهير بالعودة مرة أخرى إلى الفوز والعودة لمكانته الصحيحة".

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ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن لعب 23 مباراة حيث حقق الفوز في 9 وتعادل في 8 وتلقى 6 هزائم، برصيد 35 نقطة.