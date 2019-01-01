بامبو: الفوز على الإفريقي أفضل طريقة لتوديع دوري الأبطال

الإسماعيلي خرج رسمياً من البطولة بتذيله المجموعة الثالثة

أكد كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي، أنه سيفعل كل ما لديه من أجل الفوز على الإفريقي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.

الاسماعيلي يحل ضيفاً غداً السبت على الإفريقي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

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المباراة لا تعني أي شيء للدراويش، بعد انتهاء فرصه بشكل نهائي في التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

وقال بامبو في تصريحات صحفية:"نحن نادي جماهيري ولن ننظر لأي شيء آخر سوى تحقيق الفوز".

وأضاف:"نمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تطالبنا بالانتصار وتقديم أفضل أداء ممكن، تواجدهم معنا سيضع الضغوط على الفريق الخصم".

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وتابع:"نحن كلاعبين تعاهدنا على خروج المباراة بطريقة جيدة وتوديع البطولة بنتيجة إيجابية".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع بالمجموعة الثالثة بنقطين، مقابل 7 للإفريقي، 8 لمازيمبي الكونغولي و10 للنادي الرياضي القسطنطيني.