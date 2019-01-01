باليرمو يحطم رقم بارما ويقتحم تاريخ الدرجة الرابعة

عدد مهول من التذاكر الموسمية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بوصوله للدرجة الرابعة الإيطالية، ضرب نادي باليرمو رقماً قياسياً في تاريخ هذا الممستوى من المنافسات.

جاء ذلك بعد بيع النادي لـ10,446 تذكرة موسمية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدرجة الرابعة منذ تأسيسها.

وكان باليرمو قد تم إعادة تأسيسه في يوليو ليُجبر على البدء من الدرجة الرابعة، وذلك بعد وقوع النادي في مشاكل مادية أفضت لإفلاسه.

جاء ذلك على نفس المنوال الذي خاضه نادي بارما المتواجد حالياً في الدرجة الأولى، حيث اضطر لإعادة خوض رحلة التسلق إلى القمة من جديد.

يذكر أن صاحب الرقم السابق كان بارما ذاته، وأن طفرة باليرمو تأتي رغم خروجه من كأس إيطاليا للدرجة الرابعة مبكراً.