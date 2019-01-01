باليرمو: ميسي يعاني مثل الأرجنتين

دعم يحتاجه ميسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى مهاجم الأرجنتيني السابق، مارتن باليرمو، أن مواطنه ليونيل ميسي يعاني مثل منتخب بلاده، بعد الانتقادات التي تعرض لها سابقاً.

وغاب ميسي عن ارتداء قميص منتخب بلاده منذ كأس العالم، ليعود ويشارك في خسارة التانجو الودية أمام فنزويلا بنتيجة 3-1.

وسبق لباليرمو أن جاور ميسي في كأس العالم 2010، والتي ودعها التانجو من ربع النهائي.

وقال باليرمو عن ميسي: "من الواضح أنه مستاء وغاضي من التعليقات التي تأتي ضده، لذلك علينا إظهار بعض الاحترام له بشكل أكبر".

محمد صلاح تعليقًا على هدف ليفربول الثاني 🗣️ pic.twitter.com/QnmmhEBmrb — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

ويتواجد باليرمو مدرب باتشوكا الحالي في الدوري المكسيكي حيث سيلاقي ريكاردو لافولبي مدرب تولوكا، والذي سبق له تدريبه سابقًا في بوكا جونيورز: "لقد صنع لنفسه اسمًا في المكسيك وأنا احترم ما قام به".

ويآمل ميسي في التتويج مع الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا المقبلة، والتي تقام في البرازيل، بعد خسارة 3 نهائيات بقميص التانجو سابقاً.