بالوتيلي ينهي موسمه بالرقم الأسوأ لأي مهاجم بالدوريات الخمس الكبرى

أنهى المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، موسمه بالدوري الفرنسي، برقم محبط مع فريقه الحالي أوليمبيك مارسيليا.

بالوتيلي تلقى البطاقة الحمراء المباشرة، خلال المباراة الأخيرة بالدوري ضد مونبيليه، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف.

الدولي الإيطالي دخل اللقاء في الدقيقة 59 على حساب صانع الألعاب الفرنسي ديميتري باييه.

4 - Mario Balotelli 🇮🇹 has received his 4th red card since his arrival in in 2016/17, worst tally for a striker in the top 5 leagues over this period. Nerves. pic.twitter.com/TqL7mDkRyP