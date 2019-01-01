بالوتيلي يتفاوض مع جلطة سراي وفلامنجو بسبب تصريحات رئيس بريشيا

ماريو بالوتيلي نجم فريق بريشيا يقرر الرحيل عن الفريق في أقرب فرصة ممكن.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم ماريو بالوتيلي قد قرر الرحيل عن صفوف فريقه بريشيا عقب تصريحات رئيسه الأخيرة حول أزمته مع المدير الفني فابيو جروسو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب قد تواصل مع وكيله وطلب منه أن يبدأ في التواصل مع الأندية التي تريد ضمه.

وأكدت الصحيفة أن فريق جلطة سراي التركي يريد ضم اللاعب بالإضافة لنظيره البرازيلي فلامنجو المتوج مؤخرًا بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب ريفر بليت.

ويأتي غضب بالوتيلي وقراره في ظل تصريحات رئيس النادي الأخيرة عن أزمته مع المدير الفني للفريق فابيو جروسو وتأكيده على أن الفريق أهم من أي لاعب.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تطورات كبيرة في العلاقة بين بالوتيلي وفابيو جروسو عقب مشادة بينهما في التدريبات التي سبقت مواجهة روما.

وقام جروسو بسبب تلك المشاجرة باستبعاد اللاعب من المباراة، ثم أكد في تصريحات صحفية أن اللاعب يعاني من مشاكل بدنية ولا يملك الالتزام الكافي للتواجد مع الفريق في الوقت الحالي وفي حاجة لإعادة تأهيل.

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ورد بالوتيلي على جروسو بخروجه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، مستنكرًا تصريحات المدير الفني.

وعاد جروسو في تصريحات مؤخرًا وحاول تلطيف الأمور مع نجم هجوم فريقه مؤكدًا أن باب العودة للتشكيلة الأساسية مفتوح أمامه حال التزم ومشددًا على قدراته الكبيرة وأهميته للفريق.

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد شارك مع بريشيا في سبعة لقاءات ببطولة الدوري الإيطالي سجل خلالهم هدفين هذا الموسم.