بالوتيلي يتعرض لعملية ابتزاز من قاصر

حلقة جديدة في مسلسلة نوادر سوبر ماريو

كشفت تقارير إيطالية عن تعرض النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم بريشيا، لعملية ابتزاز من قبل فتاة إيطالية قاصر تتهمه بالاغتصاب.

ويعيش سوبر ماريو موسماً متوسطاً منذ اتخاذه قراراً بالعودة من جديد لمنافسات الكرة الإيطالية، إذ يقبع ناديه بريشيا في مؤخرة الترتيب.

وقالت "Giornale di Vicenza" إن بالوتيلي دخل في علاقة مع الفتاة وهي بعمر السابعة عشر، ولكنه لم يكن يعلم عمرها الحقيقي.

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وبحسب الصحيفة، فأن الفتاة التي تنحدر من مدينة فيتشينزا طالبت المهاجم الدولي السابق بمبلغ 100 ألف يورو وإلا ستكشف للإعلام إقامته علاقة جنسية معها.

الفتاة هددت اللاعب ليس فقط بتسريب التفاصيل للإعلام حال عدم دفعه للمبلغ، بل باتهامه بالاعتداء الجنسي عليها وهي قاصر.

التقرير أوضح أن القضية برمتها الآن في يد الشرطة الإيطالية، والتي تقوم بالتحقيق حول صحة مزاعم الفتاة بحق نجم إنتر وميلان السابق.

ويلعب بريشيا مساء الأحد أمام يوفنتوس في تورينو لحساب منافسات الدوري الإيطالي.