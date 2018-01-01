نيس يحدد ثمن التخلى عن بالوتيلي
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أصبح المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، أقرب بشكل كبير للخروج من النادي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وحدد النادي الفرنسي المُلقب بالنسور، قيمة التخلي عن المهاجم الإيطالي البالغ 28 عامًا، بعدما فشل في التسجيل طيلة النصف الأول من الموسم الحالي.
ويعد مارسيليا الفرنسي من أبرز المهتمين بالحصول على خدماته، بعدما خاض المشاغب الإيطالي الفحص الطبي الصيف الماضي، لكن فشل الناديين في التوصل لاتفاق حينها.
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ولم يسجل بالوتيلي أي هدف تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريك فييرا الذي جاء خلفاً للوسيان فافر الذي يدرب بوروسيا دورتموند الموسم الحالي.
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وبعدما أكد فييرا أن النادي عليه إيجاد حلاً مع المهاجم الإيطالي، أكد جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن 3 مليون يورو هي قيمة التخلي عن صفوف الإيطالي.
كما أكدت الصحفية أن الصفقة قد تقل إلى 1.5 مليون يورو من أجل إيجاد فريق قادر على دفع راتب لاعب قطبي ميلانو وليفربول مانشستر سيتي الأسبق.
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هل يوجد أفضل من أن يفاجئك بطلك المفضل بنفسه؟ 😍
ردود أفعال الأطفال لا يمكن وصفها! ❤️
(📸: IG/liverpool) pic.twitter.com/7zFKs3x541 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 23, 2018
ويسعى مارسيليا لتدعيم هجومه الشتاء المقبل، بعد توديع الدوري الأوروبي من دور المجموعات، كما تراقب عدة أندية إيطالية الموقف من أجل ضم اللاعب.