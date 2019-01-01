بالوتيلي حول منتخب إيطاليا: سيحتاجونني في يوم وقد أرفضهم حينها

ماريو بالوتيلي يتحدث عن إمكانية رفضه اللعب لمنتخب إيطاليا بسبب الإهانات التي تعرض لها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حذر ماريو بالوتيلي مشجعي إيطاليا "في يوم من الأيام قد تحتاجونني، ولكن بعد سنوات من الإهانة ، قد أرفض الذهاب"

وتم استبعاد مهاجم أولمبيك مرسيليا من تشكيلة المنتخب في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 لمواجهتي فنلندا وليختنشتاين"

وبعد رسالة تشجيع من مهاجم يوفنتوس مويس كين، الذي سجل هدفه الأول في إيطاليا انتقل بالوتيلي إلى منتقديه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحول تمثيل منتخب إيطاليا: "أنا لست إنسانًا آليًا، ولست أحمق، في كثير من الأحيان لا أرد على الإساءات من أجل تجنب المشاكل فقط ليس إلا

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "التوتر ليس شيئًا أحبه، ولكنني أسمع كل شيء يثار حولي وأرى كل ما يقومون به ضدي، كل هذا يتراكم ويجعلني أسأم منه بمرور الوقت"

وتابع: "في يوم من الأيام من الممكن أن يطالبونني بالعودة إلى المنتخب، حينها قد أرفض الذهاب، في حال وصلت الأمور إلى حائط سد من الممكن أن يحدث ذلك"

وحول ما يريده قال: "لا أريد شيئًا سوى الاحترام، أنا إنسان قبل أن أكون لاعب كرة قدم، فقط أريد أن تتم معاملتي كذلك"

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يذكر أن ماريو بالوتيلي كان قد تعرض للكثير من الإهانات العنصرية إبان تواجده في إيطاليا كلاعب لقطبي ميلان.