بالوتيلي: أود أن أنهي مشواري في بريشيا

ماريو بالوتيلي يُعرب عن تمنيه بإنهاء مشواره بالكالتشيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف ماريو بالوتيلي لاعب فريق مارسيليا عن رغبته في إنهاء مشواره الكروي مع فريق بريشيا الإيطالي.

اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا حط الرحال في فريق الجنوب الفرنسي، وجهته الثامنة منذ بداية مشواره الكروي عام 2006.

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وفقًا لتصريحاته الأخيرة، فأن اللاعب الدولي الإيطالي يأمل في إنهاء مشواره مع فريق بريشيا الإيطالي.

وقال لاعب ميلان والانتر السابق: "لا أفكر أبدًا في العودة لإيطاليا في هذه الشهور، ولكني لن أنفي رغبتي في إنهاء مشواري الكروي في بريشيا".

يذكر أن لاعب ليفربول ومانشستر سيتي السابق كان قد أعرب من قبل عن استيائه من أسلوب لعب الأندية الإيطالية، التي وصفها بالمملة.

يشار إلى أن بالوتيلي كان قد احتل وصافة يورو 2012 مع منتخب الأزوري، وكان أحد نجوم البطولة التي توج بها المنتخب الإسباني.