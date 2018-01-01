بالوتا: لا يوجد شخص سعيد في روما

بالوتا يشرح وضعية الجماهير واللاعبين والإدارة والجميع في روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد جيمس بالوتا مالك نادي روما الإيطالي أنه لا أحد سعيد داخل النادي، في إشارة منه للوضع السيء الذي وصل إليه ذئاب العاصمة الإيطالية خلال هذا الموسم. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ويستضيف نادي يوفنتوس مظيره روما مساء السبت المقبل على ملعبه أليانز ستيديوم، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وبخصوص وضعية الفريق الحالية، صرح جيمس بالوتا أن الجميع لا يشعر بالسعادة، نظرًا لأن التوقعات التي بناها كل من في النادي قبل بداية الموسم كانت أكبر من ذلك بكثير.

وقال بالوتا: "نشعر بخيبة أمل إبان ما حدث، كنا نتمنى تخطي إنجازات الموسم الماضي، وكنا نظن أننا سنكون أكثر شراسة في المنافسة محليًا هذا الموسم، ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن"

وأضاف: "دي فرانشيسكو مدرب جيد، لا أعلم لماذا يريدون أن يحملوه فوق طاقته، هو ليس مسؤولًا عما حدث خلال هذا الموسم، الرجل يعمل بشكل جيد ولا أرى أنه أخطأ في شيء.

ويسعى روما إلى تصحيح أوضاعه أمام يوفنتوس بعدما نجح في تحقيق انتصار هزيل على حساب جنوى في الجولة الماضية، ما يجعله في حاجة لتدارك الموقف من أجل العودة إلى المنافسة مرة أخرى.