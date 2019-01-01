بالوتا: ستاد روما الجديد؟ هذا العام

رئيس نادي روما يتحدث عن مشروع ملعب روما الجديد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعهد رئيس نادي العاصمة الإيطالية روما جيمس بالوتا ببداية مشروع ملعب روما الجديد خلال العام الحالي.

وكان جيمس بالوتا قد تحدث منذ سنتين لأول مرة عن مشروع الملعب الجديد، ولكنه ظل يتأجل من أجل الحصول على موافقات الحكومة الإيطالية.

وبعد الاقتراب من إنهاء كل الإجراءات التي عطات من انطلاق المشروع خلال السنتين الماضيتين، أصبحت الأمور أقرب للواقع من أي وقت مضى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال جيمس بالوتا إن البدء في المشروع الجديد سيكون حتمًا قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف: "نعمل على إنجاز الملعب في أقرب وقت ممكن، التعطيل لم يكن منا نحن، ولكننا تجاوزنا كل ذلك في النهاية وأصبح كل شيء جاهزًا"

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يذكر أن نادي روما يلعب على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الإيطالية، وهو تابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث لا يمتلك أي من أندية إيطاليا ملعبًا خاصًا به سوى يوفنتوس وساسولو وأودينيزي.