بألوان العلم السعودي .. نيوكاسل يكشف عن قميصه الثالث

اللمسات السعودية بدأت تظهر في النادي الإنجليزي

يبدو أن اللمسات السعودية ستبدأ بالظهور جديًا على نادي نيوكاسل الإنجليزي، والذي انتقلت ملكيته لصندوق الاستثمارات السعودي في أكتوبر الماضي مقابل مبلغ قُدر بـ305 ملايين جنيه إسترليني.

النادي الذي نجح بعد انتقال ملكيته في تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي كشف اليوم الثلاثاء عن قميصه الثالث والذي جاء بألوان علم السعودية.

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وجاء القميص الثالث للماكبايس باللونين الأبيض والأخضر، كما ظهر في الصور التي نشرتها حسابات النادي على السوشيال ميديا، وهو ما نال استحسان الجمهور السعودي.

نيوكاسل نجح في إنهاء الموسم الأخير من البريمييرليج في المركز الـ11 بعدما جمع 49 نقطة من 13 انتصارًا و10 تعادلات و14 خسارة.

👕 #NUFC's 2022/23 third kit is now available to order! #BetterNeverStops



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022

نشاط الفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي بدأ مبكرًا استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعاقد مع نيك بوبي حارس مرمى بيرنلي مقابل 11.5 مليون يورو وماك تارجت ظهير أيسر أستون فيلا مقابل 17.5 مليون يورو.

وارتبط الفريق بعدد من الأسماء أبرزها كريستيان إريكسن ورافينيا، وذلك في إطار سعي المالك السعودي لتقديم موسم قوي في البريمييرليج 2022-2023.

اللون الأخضر في قميص نيوكاسل ليس جديدًا أبدًا، إذ سبق أن ظهر في قمصان حراس المرمى خلال المواسم الأخيرة، فيما تواجد في القميص الثالث لموسم 2014-2015، لكنه كان مع الأزرق الغامق "الكحلي"، لذا تُعد تلك المرة الأولى التي يتواجد فيها اللون الأخضر بشكل يرمز للملكة العربية السعودية بهذا الوضوح.

Newcastle's new third kit has been confirmed | #NUFC https://t.co/HWXSsjLftd — The Chronicle (@ChronicleNUFC) June 28, 2022

يُشار إلى أن نيوكاسل ليس النادي الوحيد في أوروبا المملوك لجهة سعودية، إذ يمتلك تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي نادي ألميريا الذي نجح في الفوز بدوري الدرجة الثانية الإسباني والصعود إلى لاليجا.