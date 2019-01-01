بالنقطة التاريخية - موريتانيا وأنجولا يقتسمان الرقم الأسوأ في كأس أفريقيا 2019

المرابطون في أول مشاركة لهم بالبطولة يقتنصون نقطة صعبة أمام الغزلان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فاجأ المنتخب الموريتاني الجميع بنجاحه في الخروج بنقطة التعادل أمام أنجولا سلبيًا دون أهداف، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

المرابطون هذه أول مشاركة لهم بالبطولة القارية، وبعد أن تلقوا الهزيمة أمام مالي في الجولة الأولى برباعية مقابل هدف وحيد، تداركوا الأمر في الجولة الثانية.

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ونستعرض ملخص مواجهة المرابطين أمام الغزلان السوداء في أرقام في السطور التالية:

منتخب أنجولا لم يتمكن من تحقيق أي فوز في آخر سبع مباريات له بكأس أمم أفريقيا، وهي فترة الجفاف الأطول للغزلان السوداء من يناير 1996 وحتى يناير 2006، والتي لم يحققوا الفوز وقتها في ثماني مباريات متتالية بالبطولة القارية.

مواجهة موريتانيا وأنجولا هو أول تعادل سلبي في كأس أفريقيا 2019، آخر تعادل سلبي بالبطولة كان في يناير 2017 بين الكاميرون والسنغال في ربع النهائي.

المباراة شهد تسديدة واحدة على المرمى، وهو أقل عدد تسديدات في مباراة بالكان منذ نهائي البطولة عام 2015 بين غانا وكوت ديفوار.

المنتخب الموريتاني سدد على المرمى مرة واحدة فقط خلال مباراتين خاضهما بالنسخة الحالية، ولم يقدم أي منتخب رقمًا أسوأ من هذا حتى الآن.

يذكر أن المرابطين يتذيلون جدول ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة، بينما تتصدر مالي بأربع نقاط، تليها تونس نقطتين ثم أنجولا نقطتين.