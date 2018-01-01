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الدوري المصري الممتاز

رسميًا - بالميراس يضم نجم بيراميدز لمدة 5 سنوات

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كارلوس إدواردو

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، التعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب بيراميدز المصري، للانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان إدواردو قد انضم لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من البرازيل، مقابل ما يقرب من 5 ملايين دولار.

ووفقًا لما أعلنه النادي البرازيلي، اليوم الخميس، أن إدواردو وقع على عقود انضمامه لبالميراس لمدة 5 سنوات مقبلة بداية من الشتاء.

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وأشارت بعض التقارير أن الصفقة كلفت بالميراس ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي، أي أن بيراميدز حصل على مليون دولار عن قيمة شرائه في الصيف الماضي.

وسمح بيراميدز لإدواردو بالرحيل بعد التعاقد مع إيريك تراوري من نادي مصر للمقاصة رسميًا، بعد صراع مع الأهلي على الصفقة.

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وتواجد إدواردو في مباريات بيراميدز في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بـ10 لقاءات، حيث أحرز خلالها هدفًا وصنع الأخر.

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