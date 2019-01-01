بالفيديو | مورينيو يتغزل في الشعب المصري ويُشيد بتحضره

سبيشال وان لا يُصدق طريقة تعامل المصريين معه

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

غازل المدرب البرتغالي العالمي جوزيه مورينيو، الشعب المصري، بعبارات تَحمل كل أنواع الشكر والمديح، بعد حفاوة الاستقبال التي وجدها من المصريين، في زيارته الحالية لتحليل مباريات أمم إفريقيا.

وعاد "سبيشال وان" للظهور عبر الفضائيات الرياضية العربية، بعد ظهوره الأول مع قنوات (be IN) لتحليل مباريات كأس آسيا، ومؤخرًا ظهر وجهًا لوجه مع غريمه اللدود السابق آرسن فينجر، في الاستوديو الخاص بتحليل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام.

واليوم السبت، سجل مورينيو ظهوره الثاني على الشاشات العربية، بإطلالة على قناة (Time) المصرية، لتحليل المواجهة التي ينتظرها أكثر من 100 مليون مصري، ضد البافانا بافانا جنوب إفريقيا، لتحديد هوية رابع المتأهلين للدور ربع النهائي بعد بنين، السنغال ونيجيريا.

وأعرب مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق عن سعادته بوجود في مصر، مستغلاً فرصة ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر، لتوجيه شكر خاص للشعب المصري، قبل أن يتحدث في أي شيء يخص المباراة الفاصلة.

شاهد ما قاله مورينيو في حب مصر والشعب المصري