بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ رواد "دبي مول"

نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح يتواجد في دبي لهذا السبب

فيسبوك تويتر محمد عماد

تفاجئ زوار "دبي مول" أحد أكبر المراكز التجارية بالإمارات العربية المتحدة بتواجد اللاعب المصري محمد صلاح.

نجم ليفربول الإنجليزي وثالث أفضل لاعب في العالم حاليًا تواجد من أجل تصوير أحد الإعلانات التجارية للشركة الرياضية الشهيرة الراعية له.

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وحاوط اللاعب المصري العديد من رجال الأمن في ظل سعي الجماهير لمصافحة اللاعب والتقاط الصور معه.

واستغل صلاح الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين في يونيو المقبل فترة التوقف الدولي للتواجد في دبي وقضاء عطلة، حيث أنه لم يلتحق بمباراة منتخب بلاده أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، والتي كانت قد حسمت بتأهل الفراعنة، قبل أن تُنقل البطولة أيضًا من الكاميرون إلى مصر.

يذكر أن صلاح الذي توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في آخر عامين على التوالي كان قد اختير كأفضل لاعب في البريميرليج الموسم الماضي، بعد أن تربع على عرش هدافي المسابقة.