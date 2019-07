أثار مدافع آرسنال روب هولدينج، إعجاب مشجعي النادي، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو ينجو من فخ، أحد الأعداء، الذين حاولوا توريطه في مشكلة عميقة ما النادي وأنصاره.

ووثق مقطع الفيديو الذي تفاعل معه حساب النادي على "تويتر"، لحظات الاختبار الصعب، عندما أوقفه أحد مشجعي توتنهام، ليضع توقيعه على قميص أبيض، لكن سريعًا، تفطن صاحب الـ23 عامًا، للخدعة، كاشفًا النقاب عن القميص، غير المرتب.

وعندما تأكدت شكوكه، بأن القميص الأبيض هو قميص ألد أعداء الحي الشمالي، أغلق القلم مرة أخرى، مكتفيًا بابتسامة على طريقة "قصف الجبهات"، وفي الأخير أكمل طريقه مع زملائه، لاستكمال ما تبقى في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد.

وتفاعل الآلاف من مشجعي النادي مع ردة فعل هولدينج وتصرفه الحكيم مع الموقف الصعب، لدرجة أن بعض من تفاعل مع مقطع الفيديو، طالب بمنحه شارة قيادة النادي، بدلاً من القائد لوران كوسيلني، الذي صدم المشجعين، بإصراره على الرحيل هذا الصيف.

ويعاني هولدينج من إصابة قاسية في الرباط الصليبي، على إثرها خضع لعملية جراحة في النصف الأول من الموسم الماضي، ولن يتعاف منها قبل بداية سبتمبر المقبل.

