بالفيديو | لاعبو الجزائر يحتفلون مع جماهيرهم بطريقة خاصة

الاحتفالات لن تتوقف

أطلق نجوم المنتخب الجزائري العنان لأنفسهم، باحتفالات خاصة مع الجماهير، بعد تخطي السنغال بهدف بغداد بو نجاح في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وتوج منتخب محاربو الصحراء باللقب الثاني في تاريخه، والأول منذ 29 عامًا، بإسقاط 7 ضحايا طوال مشواره في الكان، كان آخرهم أسود التيرانجا، في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "القاهرة الدولي" مساء الجمعة.

وبعد المباراة، التقطت العدسات نجوم أبطال إفريقيا وهم يحتفلون مع جماهيره، برقصة البطل، وذلك في أجواء صاخبة في الملعب العريق، الذي بدا اليوم وكأنه ملعب "5 يوليو" الشهير، من كثافة الحضور الجزائري، بجانب دعم جماهير البلد المنظم.

الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستبقى عالقة في الأذهان لفترة طويلة، كونها شهدت أسرع هدف في تاريخ النهائي، والذي جاء بطريقة لا تتكرر كل يوم في ملاعب كرة القدم، بسقوط الكرة من فوق الحارس السنغالي جوميز، وهو مكتفيًا بالنظر لها وهي تعانق شباكه.