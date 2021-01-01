بالفيديو | صلاح وسون وبوجبا على رأس قائمة الأهداف الأفضل بالدوري الإنجليزي في ديسمبر

أهداف مميزة والمنافسة ساخنة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة الأهداف المرشحة للحصول على لقب الهدف الأفضل في شهر ديسمبر من عام 2020 المنقضى.

وشهدت القائمة تواجد العديد من اللاعبين المميزين والأهداف الرائعة في شهر كان مثيرًا فيما يتعلق بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وشهد مفاجآت على مستوى النتائج.

ووقع الاختيار على كل من هدف سون هيونج مين في ديربي شمال لندن أمام آرسنال في المباراة التي حسمها توتنهام بهدفين وهدف بول بوجبا في وست هام يونايتد.

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الهدف الثالث المرشح لأن يكون الأفضل كان هدف جيمس ماديسون في شباك برايتون ومعه وهدف نجم ليدز يونايتد جاك هاريسون في شباك نيوكاسل.

محمد صلاح سجل هدفًا رائعًا في شباك كريستال بالاس وجاء معه الهدف الذي جاء من مقضية مميزة لسباستيان هالر ليعيد ذكريات أندي كارول بقميص المطارق.

وسيتم الاختيار من بين هذه الأهداف الستة بالإضافة إلى هدف آخر لهاريسون في وست بروميتش وهدف أنور الغازي في مرمى كريستال بالاس.

— Budweiser Football (@budfootball) January 8, 2021

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يذكر أن شهر ديسمبر كان واحدًا من أكثر الأشهر إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي كما اعتاد دائمًا بسبب أيام البوكسينج داي التي تأتي في نهايته.