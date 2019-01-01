بالفيديو .. تريزيجية يكسر نحسه وينضم لقائمة المحظوظين المصريين

ألقى جناح المنتخب المصري محمود حسن تريزيجية بكلمة الافتتاح في بطولة الأمم الأفريقية، بتسجيل أولى أهداف المسابقة، في مباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، التي انتهى شوطها الأول بهدفه الوحيد.

وجاء الهدف من انطلاقة جريئة من الجهة اليسرى، ومن ثم لعب كرة مزدوجة مع عبدالله السعيد، ليخترق منطقة الجزاء، وفي الأخير ضرب اثنين بمراوغة واحدة، ليطلق تصويبة مقوسة سكنت شباك الحارس الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تعانق شباكه.

وبهذا الهدف، يكون ابن أكاديمية النادي الأهلي قد أنهى نحسه مع البطولة الأفريقية، مسجلاً هدفه الشخصي الأول في ثاني مشاركة له، بعد خروجه من مشاركته الأولى قبل عامين ونصف بلا أهداف.

كما انضم المحترف في صفوف قاسم باشا، لقائمة المحظوظين المصريين، الذين حالفهم التوفيق لافتتاح أهداف البطولة الأفريقية، بدأها رأفت عطية في النسخة الأولى عام 1957، ثم محمود الجوهري في النسخة الثانية، وتبعهما علي أبو جريشة في نسخة 1974.

وكان آخر مصري سجل في الافتتاح، العالمي أحمد حسام ميدو، بهدفه الشهير في مرمى جاره الليبي في افتتاح نسخة 2006.