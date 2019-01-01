بالفيديو .. بيبي رينا يرتكب هفوة ساذجة أمام جنوى

هدف لا يسكن شباك حارس صاعد

وقع الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا في المحظور، وذلك في ظهوره الأول مع ميلان هذا الموسم، في المباراة الجارية الآن على ملعب "لويجي فيراريس" لحساب الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

وفضل المدرب الإيطالي ماركو جيامباولو إشراك حارس ليفربول ونابولي الأسبق منذ البداية على حساب دوناروما، ليورطه بهدف مجاني أمام جنوى قبل انتهاء الشوط الأول بأربع دقائق.

وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، سددها لاسى شونه، لتغالط رينا بغرابة وتعطي أصحاب الأرض الأسبقية.

ومن حسن حظ الحارس الإسباني أن مواطنه القادم من ريال مدريد ثيو هيرنانديز، تمكن من تسجيل هدف التعديل مع بداية الشوط الثاني، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر، على أمل أن يخرج الروسونيري من دوامة النتائج الكارثية.

هدف ⚽️



خطأ قاتل من الحارس رينا يتسبب بالهدف الأول لأصحاب الأرض.



جنوى 1 ميلان 0#beINSerieA #GenoaMilan pic.twitter.com/vfbA60lRc5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 5, 2019

وانحنى ميلان في آخر 3 مباريات على مستوى جنة كرة القدم، بدأها بخسارة الديربي أمام غريم المدينة إنتر بهدفين دون رد، وتبعها بسقوط آخر أمام تورينو ثم ثلاثية فيورنتينا الأسبوع الماضي في قلب "سان سيرو"، والآن يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات.