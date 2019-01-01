بالفيديو .. النصر يبعث رسالة شديدة اللهجة من البرتغال

رسالة شديدة اللهجة للمنافسين

ضرب القائمون على حساب نادي النصر على منصة "تويتر" عصفورين بحجر واحد، بالفيديو الحماسي، الذي تفاعل معه آلاف في وقت قياسي، كنوع من أنواع الإعجاب والانبهار بطريقة ومحتوى الفيديو.

وبعث حساب العالمي رسالة لجماهيره من خلال مقطع الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، مفادها أن الأمور تسير كما خُطط لها قبل السفر إلى البرتغال لإقامة معسكر الاستعداد للموسم الجديد.

وأيضًا منها رسالة شديدة اللهجة لكل المنافسين، في مقدمتهم الغريم العاصمي الهلال، وذلك بالتركيز على لمسات نجوم الفريق الاستثنائية خلال التدريبات، وتجلى ذلك، في الإيقاع الموسيقي (السينمائي)، مع التصوير البطيء، في الجمل التكتيكية بين اللاعبين، والجدية والشراسة في التدخلات فيما بينهم.

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⭕️لدينا الآن منافسة كبيرة بين ماجد عبد الله والبرغوث الأرجنتيني، فمن سينتصر🤔



ميسي❤️

ماجد عبد الله🔁 pic.twitter.com/sMgg4Z7IkR — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وسيخوض النصر حملة 2019-2020، من أجل الدفاع عن لقب دوري الأمير محمد بن سلمان، الذي خطفه مع الزعيم بفارق نقطة واحدة.

شاهد الفيديو التحفيزي الذي أثار إعجاب مشجعي العالمي.