بالفيديو | أبو تريكة يتغنى بعقلية وإمكانيات منتخب نيجيريا

هكذا حلل تريكة الملحمة الإفريقية

استفاض النجم المصري محمد أبو تريكة في مدح المنتخب النيجيري، بعد نجاحه في التغلب على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في موقعة تحديد المتأهل للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا.

وقدم منتخب النسور مستوى رائع إلى أن أدرك منتخب الأولاد هدف التعديل بمساعدة من حكم الفيديو، بعدها تعقدت المباراة في دقائقها الأخيرة، قبل أن يُنهي أيكويج الاشتباك بتسجيل هدف الترشح في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي، بهفوة ساذجة من الحارس.

وفي تحليله على الملحمة الإفريقية عبر شبكة قنوات (be IN)، وصف تريكة الفوز النيجيري "بالمنطقي"، لاعتقاده بأن استمرار النسور في البطولة، سيحافظ على ما وصفه "تقاليدها"، لعراقة وتاريخ بطل أولمبياد أتلانتا 1996، وصاحب الـ15 تواجد في نصف نهائي البطولة الإفريقية، من أصل 18 مشاركة في تاريخه.

وأشاد أيقونة النادي الأهلي في العقد الماضي، بعقلية نجوم المنتخب النيجيري، كونهم لم يتأثروا بعد استقبال شباكهم لهدف عكس أحداث سير المباراة، لافتًا أن تاريخ النسور يساعدهم على فرض شخصيتهم على المنافسين، رافضًا استبعاد سيناريو ذهاب هذا المنتخب لأبعد من نصف النهائي، لقدرات لاعبيه وإمكانيتهم الهائلة.

شاهد تريكة يُحلل فوز نيجيريا على جنوب إفريقيا.