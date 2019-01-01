بالفيديو | أبو تريكة لجيل صلاح: الظروف المثالية لتحقيق الإنجاز

أعرب أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، عن أمله أن ينجح محمد صلاح ورفاقه، في إعادة الابتسامة للشعب المصري، وذلك بالسير على خطى جيل 2006، الذي أسعد الملايين بتحقيق لقب البطولة التي استضافتها مصر.

وفي تحليله على مباراة افتتاح بطولة أفريقيا 2019، التي ستقام أيضًا على أراضي الفراعنة، عاد تريكة بذكرياته أكثر من 10 سنوات إلى الوراء، معترفًا بأنه لولا توفيق الله، لما وضع بصمته في آخر لمستين، ضمن بهما لمنتخبه كأسي 2006 و2008.

ولعب نجم النادي الأهلي في العقد الماضي دور البطل، بتنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة أمام ساحل العاج في المباراة النهائية، ليفوز معها رجال حسن شحاته بالكأس الأفريقية الأولى لهذا الجيل، قبل أن يعود للظهور بعد عامين في بطولة غانا، بتسجيل هدف الانتصار على أسود الكاميرون في نهائي 2008.

واستنهض تريكة همة وحماس لاعبي المنتخب، منها لتعويض خيبة أمل ما حدث في النسخة الأخيرة، بالخسارة أمام الكاميرون بغرابة شديد في آخر دقائق المباراة، وأيضًا لتأكيد تفوق بلادهم أفريقيًا، بمعانقة الأميرة السمراء للمرة الثامنة، ليتسع الفارق مع الأسود لثلاثة ألقاب حتى إشعار آخر.

شاهد ما قاله تريكة عن ذكرياته ورسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي مساء اليوم في افتتاح البطولة ومباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما جمهورية الكونغو وأوغندا.