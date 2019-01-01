بالفيديو | آلاف ينتظرون حافلة منتخب الجزائر في قصر الشعب

الاحتفالات لن تتوقف في شهر المعجزات

بثّت شبكة قنوات (be IN) الرياضية، مقاطع فيديو، لتوثيق اللحظات التاريخية، قبل وصول حافلة المنتخب الجزائري إلى ساحة "أول مايو"، للاحتفال مع آلاف الجماهير، التي جاءت من مختلف الولايات الـ48 منذ الصباح، لمشاركة أبطال إفريقيا هذه اللحظات.

وحصلت البعثة على استقبال حافل، لحظة وصول الطائرة مطار "هواري بو مدين"، بوفد رسمي من كبار المسؤولين في الحكومة، وقف لاستقبال رياض محرز ورفاقه، وفي الشوارع آلاف يركضون ويحتفلون مع الحافلة المكشوفة، التي تجوب الشوارع والميادين الكبرى في العاصمة.

وبحسب ما ذكره مراسل شبكة القنوات القطرية في الجزائر، فإن الحشد الأعظم الذي ينتظر الحافلة في قصر الشعب، لا يمانع تأخر الحافلة، رغم أنها من المفترض أن تصل قبل موعد وصولها بأكثر من ساعة، وذلك بطبيعة الحال للزحام الشديد حول الحافلة منذ خروجه من أمام المطار.

وعبر البعض ممن توافدوا على أشهر ساحة في البلاد، عن سعادتهم، رغم وقوفهم في المكان منذ الصباح، وذلك لتوثيق اللحظة الفريدة من نوعها، بدخول الحافلة عليهم، بأول كأس يحققها محاربو الصحراء خارج القواعد، والأولى منذ عام 1990، عندما نظمت البلاد البطولة.

وتوج رجال المدرب جمال بلماضي بالكان الإفريقي، بإسقاط صديق الطفولة أليو سيسيه ومنتخبه السنغالي، بهدف نظيف في نهائي ملعب "القاهرة الدولي"، سجله هداف الدوري القطري بغداد بو نجاح.