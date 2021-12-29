بالفوز على برينتفورد .. سيتي يقبل هدايا ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الجميع يلعب لمصلحة مانشستر سيتي، هذا هو شعار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي شهدت نتائج صبت جميعًا في صالح متصدر الترتيب.

وتلقى تشيلسي مساء الأربعاء ضربة جديدة لحظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بتعادله على أرضه أمام برايتون بهدف لكل منهما.

تشيلسي وبعد أن كان متقدمًا في النتيجة بفضل هدف روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، تلقى هدفًا عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 90+1، ليفقد "البلوز" نقطتين ثمينتين في صراع لقب الدوري الإنجليزي.

ويأتي هدف ويلبيك ضد تشيلسي بعد 11 عامًا من هدفه الأول في الدوري الإنجليزي ضد "البلوز" لصالح سندرلاند في الفوز 3-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في 14 نوفمبر 2010.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها برايتون هدفًا ضد تشيلسي على ملعبه بعد ثماني زيارات دون تسجيل.

التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى 42 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على ليفربول بفارق نقطة، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر سيتي يستغل تعثر منافسيه

وقبل مانشستر سيتي الهدايا التي حصل عليها في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي بتعادل تشيلسي وخسارة ليفربول أمام ليستر سيتي.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على برينتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جريفين بارك".

وتقدم مانشستر سيتي في النتيجة بعد مرور 16 دقيقة فقط من انطلاق المباراة عن طريق فيل فودين، الذي استغل تمريرة عرضية من كيفين دي بروينه ليودع الكرة المرمى بسهولة بالغة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 50 نقطة، ليواصل التحليق منفردًا في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي الثاني، و9 نقاط عن ليفربول الثالث، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز 14.

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