بالصور: شركة Placard تطلق قميصًا خاصًا ليوم التأسيس السعودي

أعلنت شركة Placard، المملوكة للمؤثر السعودي عبد االرحمن السدحان، عن إطلاق قميص خاص احتفاءً بـ يوم التأسيس السعودي، وذلك بالشراكة مع كووورة، في خطوة تمزج بين الهوية الوطنية والطابع الرياضي، وتعكس روح المناسبة التي تحظى باهتمام واسع داخل المملكة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير/شباط من كل عام بذكرى يوم التأسيس، وهي المناسبة التي تستحضر الجذور التاريخية للدولة السعودية، وما تحمله من رمزية تعكس الامتداد الحضاري والعمق الثقافي للمملكة. وتتحول هذه الذكرى سنوياً إلى مساحة للتعبير عن الفخر الوطني، سواء عبر الفعاليات الرسمية أو المبادرات الخاصة التي تطلقها مؤسسات وعلامات تجارية مختلفة.

ويأتي القميص الجديد ثمرة تعاون بين كووورة وPlacard "بلاكارد"، العلامة التجارية المتخصصة في تقديم تصاميم عصرية وفريدة تلبي مختلف الأذواق، مع الحرص على إبراز الهوية المحلية بروح حديثة. وتسعى الشركة من خلال هذا الإصدار إلى تقديم قطعة تحمل طابعاً رمزياً يتجاوز الجانب الجمالي، ليصبح القميص وسيلة تعبير عن الانتماء والاعتزاز بالمناسبة.

ويحمل التصميم شعار كووورة إلى جانب شعار Placard، في دلالة على الشراكة بين الجانبين، بينما تتوسط القميص عبارة "يوم التأسيس" مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعكس الطابع الاحتفالي للمناسبة ويمنح التصميم بعداً جامعاً بين الأصالة والانفتاح.

ومن المتوقع أن يحظى القميص بإقبال لافت، في ظل الاهتمام المتزايد بالمنتجات التي ترتبط بالمناسبات الوطنية، خاصة عندما تقترن بعلامات معروفة وحضور مؤثر في المجالين الإعلامي والتجاري.

بهذه الخطوة، تواصل كووورة تعزيز حضورها خارج الإطار الإخباري التقليدي، عبر شراكات نوعية تلامس الجمهور وتواكب المناسبات البارزة، فيما تؤكد Placard توجهها نحو تقديم تصاميم ترتبط بالأحداث الوطنية وتخاطب شريحة واسعة من المهتمين بالموضة ذات الطابع المحلي.

