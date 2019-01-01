بالصور – الاتحاد المصري يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

الظهور الأول سيكون في مباراة النيجر السبت القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الكرة المصري، عن قميص منتخب مصر الجديد والذي قامت بتصميمه شركة بوما العالمية.

ومن المنتظر أن يظهر الفراعنة بالقميص الجديد، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الصيف القادم، والتي تنظمها مصر في الفترة من يونيو وحتى منتصف يوليو.

وقبل ذلك سيكون الظهور الأول للقميص، خلال مباراة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة، يوم السبت القادم، وبعدها مباراة نيجيريا الودية.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة "بوما" العالمية بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022. pic.twitter.com/7HO40Dt1yv — EFA.eg (@EFA) March 18, 2019

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الصور، الخاصة بالقميصين الأساسي والاحتياطي، بعد التعاقد مع شركة بوما لمدة أربع سنوات حتى عام 2022.

الجدير بالذكر أن شركة بوما، كانت الراعي الرسمي للفراعنة خلال فترة الجيل الذهبي التي حقق فيها ثلاث بطولات كأس الأمم الأفريقية، والمشاركة في كأس القارات، واحتلال المركز التاسع في تصنيف الفيفا.