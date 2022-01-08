أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن ثقة رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا في الحصول على خدمات اللاعب إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا"، وبالرغم من ظهور مانشستر سيتي في الصورة من أجل ضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الإذاعة أن الرئيس أكد لأكثر من شخص مقرب له أن ثقته في ضم مهاجم بوروسيا دورتموند منقطعة النظير.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن لابورتا قد اجتمع بمينو رايولا وكيل اللاعب عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وناقشا أمر انتقال اللاعب لصفوف النادي الكتالوني.

اللاعب لديه شرط جزائي مع بوروسيا دورتموند يسمح برحيله مقابل 75 مليون يورو بحسب ما أكدت تقارير صحفية عديدة.

بالرغم من ذلك يؤكد مينو رايولا لكل من يجتمع بهم أن الشرط الجزائي قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون سيتم تقسيمهم بين وكيل اللاعب ووالده.

جدير بالذكر أن اللاعب يطلب الحصول على 30 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب، ليكون إجمالي تكلفة الصفقة حوالي 300 مليون يورو.