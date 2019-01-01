بالرغم من رباعية نيس إلا أن توخيل غير راضٍ عن باريس سان جيرمان

المدير الفني الألماني غير راضٍ عن مباراة فريقه التي فاز فيها برباعية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عدم رضاه التام عن مستوى فريقه، بالرغم من فوزه على حساب نيس برباعية.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على نيس بأربعة أهداف لهدف منذ قليل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وقال توخيل في تصريحات عقبت المباراة: "لقد أتيحت لنا أكثر من فرصة لقتل المباراة، ولكننا نفتقد إلى الدقة في التسجيل".

وتابع: "ارتكبنا بعض الأخطاء، ومنها كلفنا استقبال هدفاً، ولكن كان الشوط الأول إيجابياً للغاية مع وجود الكثير من الفرص والسيطرة".

وواصل: "في الشوط الثاني، قام نيس بتغير طريقة اللعب فارتبكت صفوفنا قليلاً، ولكننا حافظنا على قوتنا وحققنا نتيجة جيدة عقب فترة التوقف الدولي".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة كلوب بروج يوم الثلاثاء القادم، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.