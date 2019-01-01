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بالدي يؤكد أن العنصرية لن تنتهي

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الأمر الذي حدث مع مواطنه

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد الجناح السنغالي، كيتا بالدي، لاعب إنتر، أن العنصرية لن تنتهي، إلا إذا تعلم الأطفال هذا وليس في سن الـ30 والـ40.

وتعرض مواطنه كاليديو كوليبالي، مدافع نابولي لهتافات عنصرية في مواجهة إنتر، في المباراة التي أقيمت في البوكسينج داي ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

لاعب موناكو ولاتسيو السابق تحدث لسكاي سبورت إيطاليا: "لا استطيع رؤية الحوادث العنصرية لا تكرر، دائمًا ما يتواجد المتعجرفين، ليس الجميع بنفس التعليم، ليس عليك معاقبة 100 شخص بسبب 10 هم مسؤولين عن هذا الأمر".

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وتابع عن مستواه في عام 2018: "لنقل أن عام 2018، انتهى بشكل جيد بالنسبة لي، أنه من الرائع أن انهى العام بهدف في إمبولي وقد قمت بذلك، علينا أن نبدأ العام نواصل التحسن والتفوق على المتوقع لنا، علينا القول أنه عندما تحرز هدف، البقية تأتي".

وواصل الحديث عن مستقبله مع النيراتزوري: "دائمًا أقول أنني لست في عجلة من أمري، أعرف إمكاناتي ولدي الصبر الذي كنت احتاجه، ولقد سجلت هدفي الأول، الآن عليّ أن أواصل التطور، وأعرف أن النادي يعمل بشكل جيد، هم يتحسنون وسيكونون في شكل أفضل مع مرور الأعوام".

وعن أهدافه في عام 2019: "نحن عائلة كبير هنا، ولقد رحبوا بي بشكل جيد، الفوز بالدوري الأوروبي اعتقد أننا قادرون على هذا، لدينا تشكيل كبير للمنافسة على ثلاث جبهات، لذلك علينا أن نكون واثقين".

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ويفتتح إنتر مواجهاته في عام 2019، بلقاء بينيفنتو في دور الـ16 من كأس إيطاليا، ثم مواجهة ساسولو في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري الإيطالي.

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