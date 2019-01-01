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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بالديسوني يؤكد اقتراب بناء ملعب روما الجديد

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Getty Images
نائب رئيس نادي روما يؤكد اقتراب الشروع في بناء ملعب النادي الجديد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال ماورو بالديسوني نائب رئيس نادي روما إن مشروع الملعب الجديد الخاص بذئاب العاصمة الإيطالية في طريقه لأن يصبح طور التنفيذ.

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وكان جيمس بالوتا رئيس نادي روما قد صرح قبل حوالي عام ونصف بأن روما بصدد دراسة بناء ملعب جديد خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص ذلك، قال بالديسوني إن الملعب الجديد والذي ظل محور أسئلة الكثيرين في الفترة الأخيرة يستعد الآن لأن تبدأ عملية بنائه قريبًا.

وأضاف: "في الفترة الأخيرة حدثت العديد من التغيرات في النادي والتي عطلتنا قليلًا عن البدء في هذا المشروع، الآن أصبح كل شيء جاهزًا"

وتابع: "في الفترة المقبلة نحتاج إلى الكثير من الخطوات من أجل إعادة الفريق إلى وضعه المفقود، سواء على المستوى الرياضي أو المستوى الاقتصادي"

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يذكر أن نادي روما كان قد أقال مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو مؤخرًا، بعد أيام قليلة من إقالة مديره الرياضي مونتشي على خلفية الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو من ثمن نهائي البطولة.

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