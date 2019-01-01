بالديسوني يؤكد اقتراب بناء ملعب روما الجديد

نائب رئيس نادي روما يؤكد اقتراب الشروع في بناء ملعب النادي الجديد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ماورو بالديسوني نائب رئيس نادي روما إن مشروع الملعب الجديد الخاص بذئاب العاصمة الإيطالية في طريقه لأن يصبح طور التنفيذ.

وكان جيمس بالوتا رئيس نادي روما قد صرح قبل حوالي عام ونصف بأن روما بصدد دراسة بناء ملعب جديد خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص ذلك، قال بالديسوني إن الملعب الجديد والذي ظل محور أسئلة الكثيرين في الفترة الأخيرة يستعد الآن لأن تبدأ عملية بنائه قريبًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "في الفترة الأخيرة حدثت العديد من التغيرات في النادي والتي عطلتنا قليلًا عن البدء في هذا المشروع، الآن أصبح كل شيء جاهزًا"

وتابع: "في الفترة المقبلة نحتاج إلى الكثير من الخطوات من أجل إعادة الفريق إلى وضعه المفقود، سواء على المستوى الرياضي أو المستوى الاقتصادي"

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يذكر أن نادي روما كان قد أقال مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو مؤخرًا، بعد أيام قليلة من إقالة مديره الرياضي مونتشي على خلفية الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو من ثمن نهائي البطولة.