بالدموع والانبهار .. كلوب بعد الفوز بالبريميرليج: انتظرت 4 سنوات فقط وليس 30 عامًا

أول رد فعل من يورجن كلوب بعد تتويج ليفربول رسميًا بالبريميرليج

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سعادته عبر مقطع فيديو كأول رد فعل له بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي.

ومنح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يظل الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني كما هو 23 نقطة، ومع تبقي 7 مباريات فقط، يحسم الريدز اللقب رسميًا، ويصبح في حوزتهم 19 لقبًا أخيرًا بعد صيام استمر منذ 1990.

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وعقب نهاية المباراة، ظهر يورجن كلوب في مقطع فيديو ليؤكد أن شعوره بعد التتويج باللقب لا يوصف، وهو أكثر بكثير مما كان متوقعًا بالنسبة له.

وأضاف: "إنه أمر لا يصدق. إنه أكثر بكثير مما كنت أعتقد أنه سيكون ممكنًا، المساندة التي منحها لنا كيني دالجليش، الجماهير، الجميع كانوا بجانبنا ومن حقهم أن يفرحوا الآن"

وتابع: "بالنسبة لدالجليش لقد كان متوترا حقا لمدة 100 دقيقة من مباراة مانشستر سيتي، لم أكن أرغب حقًا في المشاركة ولكنك عندما تشاهده تدرك حجم الشغف الذي يمتلكه هذا الرجل تجاه النادي"

وأردف: "إنه إنجاز مذهل للاعبي فريقي ومن دواعي سروري أن أدربهم. لم أنتظر لـ 30 عامًا، لقد كنت هنا لمدة أربع سنوات ونصف فقط، ولكنني سعيد للغاية حتى وإن لم أنتظر 30 عامًا كالمشجعين"

وأكمل: "لقد أعطتني المباراة الليلة الماضية شعورًا بأننا سنكون أبطالًا وهذه الليلة للجماهير، سيحتفلون من المنزل، أدرك صعوبة الالتزام بذلك ولكن علينا أن نلتزم به"

واسترسل: "اللقب كان خاصًا بالنظر إلى فترة التوقف لمدة 3 أشهر والتي عطلت الموسم ولم يكن أحد يعلم مصير الموسم في فترة ما، الوباء كان صعبًا على الجميع، وسنحتفل باللقب رفقة جماهيرنا حين يكون ذلك ممكنا.

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يذكر أن يورجن كلوب قد نجح في تحويل ليفربول من فريق ينافس من أجل بطاقة أوروبية، إلى بطل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قم بطل للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.