بالدموع - زبير بيه يحتفل بتتويج النجم الساحلي بكأس زايد

النجم الساحلي توج على حساب الهلال السعودي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أبدى زبير بيه، لاعب النجم الساحلي التونسي السابق، سعادته البالغة بتتويج فريقه السابق، ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.



بيه قال خلال تواجده بالاستودية التحليلي: "هاردلك لفريق الهلال السعودي، وكل الاحترام والتقدير، وألف مبروك لعائلة النجم الساحلي وتاريخ كبير، واللاعبين قاتلوا واستحقوا الانتصار خاصة في الشوط الثاني". وانهمر زبير بيه خلال حديثه قائلًا: "سعيد بدرجة لا توصف شخصيًا بتتويج النجم الساحلي، وهذا النادي اللي اتولدت فيه وحبيته لدرجة لا توصف، وفرحتي كبيرة جدًا".



وواصل: "النجم الساحلي بطل العرب هذا الأمر يشعرني بالفخر والجميع تعب والجميع فرحان وفخور بانتمائي لهذه العائلة".



واختتم زبير بيه تصريحاته قائلًا :"تحية لجميع اللاعبين بعد المستوى الرجولي الذي قدموه خلال البطولة".

زبير بيه يبكي فرحاً بفوز #النجم_الساحلي بالبطولة#الهلال_النجم_الساحلي

نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/TdmSn734R8

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2019



النجم الساحلي توج بلقب كأس زايد، بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.